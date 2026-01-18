Cagliari News
Cagliari Juve, impresa dei rossoblù contro la squadra di Spalletti: ecco i voti dei quotidiani
Cagliari Juve, rossoblù da sogno contro i bianconeri di Spalletti: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi
Successo pesantissimo quello conquistato ieri sera all’Unipol Domus nella 21ª giornata di Serie A. Il Cagliari ha superato la Juventus 1-0 grazie a una splendida conclusione di Luca Mazzitelli, decisiva per consegnare tre punti fondamentali alla squadra di Fabio Pisacane. Di seguito i giudizi assegnati dai principali quotidiani sportivi alla prestazione dei rossoblù
GAZZETTA DELLO SPORT: Caprile 7; Zé Pedro 5,5, Mina 7, Luperto 7, Obert 6,5; Adopo 6, Gaetano 7, Mazzitelli 7,5; Palestra 6,5, S. Esposito 5 (dal 19’ s.t. Idrissi 6); Kiliçsoy 4,5 (dal 9’ s.t. Borrelli 6,5). Allenatore: Fabio Pisacane 6,5.
CORRIERE DELLO SPORT: Caprile 7,5; Zé Pedro 6,5, Mina 7, Luperto 7, Obert 6,5; Adopo 6,5, Gaetano 6,5, Mazzitelli 7; Palestra 6, S. Esposito 6 (dal 19’ s.t. Idrissi 6,5); Kiliçsoy 6 (dal 9’ s.t. Borrelli 6). Allenatore: Fabio Pisacane 7,5.
TUTTOSPORT: Caprile 6,5; Zé Pedro 6,5, Mina 6,5, Luperto 6,5, Obert 6,5; Adopo 5,5, Gaetano 6,5, Mazzitelli 7,5; Palestra 6, S. Esposito 6 (dal 19’ s.t. Idrissi 6,5); Kiliçsoy 6,5 (dal 9’ s.t. Borrelli 6,5). Allenatore: Fabio Pisacane 7.
Tre punti fondamentali per il Cagliari contro la Juventus, che all’Unipol Domus ha centrato un successo di grande valore nella 21ª giornata di Serie A
