Cagliari Lapadula, c’è distanza tra domanda e offerta con il Benevento: i dettagli

C’è distanza tra l’offerta del Cagliari e la richiesta del Benevento per Lapadula: la Cremonese osserva alla finestra

Il Cagliari avrebbe trovato in Lapadula il rinforzo giusto per l’attacco per provare a tornare in Serie A subito.

C’è distanza al momento, però, con le cifre richieste dal Benevento che fa una valutazione di 2 milioni per il peruviano. La Cremonese osserva alla finestra cercando di capire se potrebbero esserci degli spiragli per inserirsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.