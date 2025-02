Cagliari, allenamento questa mattina per gli uomini di Nicola: lavoro tattico in vista del Parma! Il report odierno

Cagliari, allenamento stamattina per i ragazzi di Davide Nicola: lavoro tattico in vista del Parma! Il report odierno

Il Cagliari del tecnico Davide Nicola è tornato al lavoro oggi e si è allenato questa mattina in vista della sfida di Serie A di lunedì contro il Parma di Pecchia. Il report della sessione odierna:

REPORT– Nuovo allenamento per i rossoblù di mister Nicola, al lavoro in vista della gara di domenica contro il Parma (i biglietti). La seduta di questa mattina è iniziata con una sessione dedicata alla forza in palestra, poi il trasferimento in campo per delle esercitazioni tattiche svolte in funzione del match. A chiudere, una partita giocata su campo ridotto.

Parzialmente in gruppo Zito Luvumbo.

La seduta di domani, venerdì 7, è in programma al mattino.