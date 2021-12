Cagliari, Mazzarri: «Inter tra le più forti. Nandez? Spero rimanga»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter

ATTEGGIAMENTO – «Sappiamo che affrontiamo una corazzata, una delle più forti, vediamo cosa stanno facendo. Faremo di tutto per mettergli in difficoltà, dobbiamo avere coraggio. Gli aggrediremo alti, pressandoli e vedere se riusciamo. La gara dura 90′, sono bravissimi in tutto, cercheremo di metterli in difficoltà con o senza palla».

ULTIME GARE – «Non parlo di punti, la prossima gara è sempre la piu importante, carico al massimo i giocatori. Campionato difficile, squadre di spessore e non faccio pronostici. L’Udinese ha un allenatore nuovo, non esordirà con noi. Non faccio queste tipo di tabelle, dobbiamo raccogliere punti contro tutti».

INTER – «Difesa migliore della serie a, hanno pochi punti deboli. Se espriamiamo il nostro calcio con la palla mossa in modo rapido possiamo fare male, dobbiamo farci rincorrere e fargli avere delle crepe. Brozovic, Barella e Calhanoglu sono abituati ad avere il pallino del gioco quindi se siamo bravi a fargli correre possono soffrire».

NANDEZ – «Voglio pensare che stia con noi a gennaio, voglio recuperarlo gia con l’Udinese. Chi giocherà domani sarà meno rapido e meno bravo tecnicamente. Vedremo, non è facile sostituire Nandez ma confido nella mia squadra».