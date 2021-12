Cagliari, Mazzarri: «Non mi è piaciuto niente. Sono incavolato nero»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter: le sue parole

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

GARA – «Primi venti minuti, fino al primo gol eravamo compattI. Inter in forma stratosferica, non mi è piaciuto niente oggi. Non posso accettare che quando perdevano palla loro venivano assatanati a recuperarla, non dobbiamo salvarci e non abbiamo fatto un fallo e non abbiamo vinto un contrasto. Dopo parlerò alla squadra, abbiamo quasi abbandonato il campo dopo il 2-0. Sono incavolato nero, non accetto questa situazione, se vogliamo salvarci dobbiamo essere cattivi, correre il doppio. Una serataccia, molto brutta».