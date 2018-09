Gattuso sprona il Milan: «20′ imbarazzanti, tiriamo fuori il veleno!»

Non è soddisfatto Gennaro Gattuso al termine di Cagliari-Milan: ecco le sue parole a Sky Sport

Reduce dalla vittoria sulla Roma, il Milan non è andato oltre l’1-1 con il Cagliari. Ecco l’analisi di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: «Iniziare la partita e fare 20’ come abbiamo fatto è imbarazzante: se fossimo andati sotto 2-0 non l’avremmo più recuperata. Dobbiamo risolvere questa problematica, i primi venti minuti abbiamo fatto una partita bruttissima dal punto di vista dell’atteggiamento. Siamo usciti fuori nel secondo tempo, ma non basta: il Cagliari meritava di andare sul 2-0». Continua Ringhio: «Dobbiamo essere bravi, io e la società, di fare capire alla squadra che è giovane ed è forte: alcuni non se ne rendono conto. Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile, ma non possiamo essere arrabbiati a fine partita, dovevamo pensarci prima al fatto che volevamo vincerla».

Prosegue Gennaro Gattuso: «La strada è ancora lunga, la squadra ha del potenziale per migliorare. Se non riusciamo a vincere queste partite, mi viene da ridere quando sento dire che siamo la seconda o terza squadra del campionato. Possiamo arrivare lontano se riusciamo a migliorare determinate cose». Infine, una battuta ancora sul gruppo: «Questa squadra ha il veleno dentro, ma non riesce a tirarlo fuori. Sono contento dei complimenti che riceviamo, ma dobbiamo leggere meglio le partite: abbiamo preparato questa partita bene e conoscevamo le difficoltà del caso, ma per venti minuti abbiamo fatto tutto il contrario. Se vogliamo essere protagonisti, non possiamo permetterci queste cose».