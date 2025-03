Cagliari, Nicola in conferenza: «Risultato giusto per la prestazione fatta. Sull'infortunio di Coman non so se...»

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato nel post partita della sfida contro il Genoa, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato nella conferenza stampa post partita del match contro il Genoa pareggiato 1 a 1, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole

LA PARTITA – «Risultato giusto per la prestazione fatta, benissimo nella prima mezzora sotto tutti i punti di vista. Nessuna squadra fa tutte le partite così, a volte perdiamo baricentro ma dobbiamo mantenere l’aggressivItà. Nel secondo tempo abbiamo iniziato aggressivi ma ci siamo fatti sorprendere, non siamo stati attenti sulla diagonale. Noi rivediamo l’errore per correggerlo! Dobbiamo capire che non possiamo essere solo verticali e non possiamo disunirci. Con l’uscita di Coman abbiamo perso, non era la partita giusta per mettere Felici. Partita costruita per giocarla con quei titolari e per come giocano abbiamo pressato bene con i tre davanti. Un punto preso ed un altro passo, buono per la cpntinuità per quanto possa dispiacere. Serve la mentalità per capire che ogni passo è fondamentale da qui alla fine».

COMAN – «Non so se è una botta al tendine o meno, non abbiamo parlato. L’entrata di Augello è stata determinante dato com’erano messi loro, dovevamo scivolare bene con i quinti. Avevamo pensato di lavorare con due giocatori fisici lì davanti».

REAZIONE POST BOLOGNA – «Con le grandi abbiamo fatto bene grazie all’atteggiamento che abbiamo avuto, non sempre puoi giocare così con le big. Per essere competitivi devi sfruttare le armi che hai, quando giochiamo con le big non stiamo alti per due tempi, magari ti alzi ogni tanto. La nostra intenzione è anche quella di adottare strategie diverse, fare un tempo in un modo e poi cambiare. I ragazzi hanno dimostrato di lavorare in questo senso, ci servono fiducia e serenità».

ERRORE SUL GOL – «Analizzo gli errori e se ci sono aspetti da migliorare come a volte ci è capitato. Penso che il gol nascono da situazioni particolari, a volte sbagli la lettura o non parti in tempo. Siamo rientrati tanto gasati nel secondo tempo per alzare il baricentro, non abbiamo letto bene i corridoi e possiamo fare meglio sulla diagonale».

ASPETTI TATTICI – «Non reagiamo in base a cosa cambia l’avversario, noi abbiamo delle strategie. Ho messo Auegllo perché non potevo mettere Felici, abbiamo cercato di alzarci e dopo ho messo un attaccante in più. Abbiamo delle caratteristiche nostre, giochiamo e difendiamo in un certo modo con il 4231. Fischi? Non li interpreto come negativi, queste partite puoi vincerle o perderle ma devi provare sempre a vincerle. Ci serve per salvarzi, abbiamo 26 punti ma ne vorremmo di più e cercheremo di farli nelle prossime partite. I fischi sono quelli di una tifoseria passionale che segue tanto le partite».

PRATI E RITIRO – «Oggi finisce il ritiro ma domani mattina c’è La ripresa, alcuni devono recuperare i volumi della partita. Poi staccheremo un giorno e mezzo e poi riprenderemo, abbiamo fatto così altre volte quando c’è la settimana corta. Avevamo consumato molto nelle ultime tre partite e dovevamo recuperare con il ritiro. Prati ha fatto una partita di qualità, più avanti ci saranno delle condizioni potrà giocare di più. E’ cresciuto fisicamente».