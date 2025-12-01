Cagliari, Palestra osservato speciale: le big di Serie A pronte a sfidarsi per il difensore

Cagliari, Marco Palestra nel radar delle big: futuro incerto per il difensore classe 2005. Le ultimissime notizie

Marco Palestra, difensore classe 2005, è diventato una delle sorprese più luminose della stagione del Cagliari. Arrivato in prestito secco dall’Atalanta, ha conquistato subito spazio e fiducia grazie a prestazioni solide e decisive, mostrando una maturità che va ben oltre la sua giovane età.

Il suo futuro, però, è già scritto: a giugno terminerà l’esperienza in Sardegna, visto che il trasferimento è stato fissato come prestito a breve termine. Questo non ha impedito al talento bergamasco di attirare l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra i più interessati c’è la Juventus, che lo segue da tempo e lo considera un profilo ideale per rinforzare la difesa, sia come alternativa immediata sia come investimento per il futuro.

La crescita esponenziale di Palestra e la sua capacità di leggere il gioco lo hanno reso uno dei giovani più osservati del campionato. Non solo la Juve: anche altre big italiane e straniere hanno iniziato a monitorarlo con attenzione. Le sue prestazioni con il Cagliari potrebbero aprire la strada a una vera e propria asta di mercato, segno che il difensore è pronto per il salto di qualità.

