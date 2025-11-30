 Mercato Juve, Andrea Bargione consiglia: «La Juve deve migliorare la squadra. Lui è il profilo giusto» – VIDEO
Mercato Juve, Andrea Bargione consiglia: «La Juve deve migliorare la squadra. Lui è il profilo giusto» – VIDEO

19 minuti ago

bargione

Mercato Juve, Andrea Bargione consiglia un colpo ai bianconeri: «Questo è il profilo giusto da prendere» – VIDEO

Il giornalista di JuventusNews24.com, Andrea Bargione, ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza bianconera: Marco Palestra del Cagliari è un talento da non lasciarsi sfuggire. L’esterno destro, classe 2005, ha impressionato tutti nella sfida contro la Juventus, mettendo in seria difficoltà un giocatore esperto come Filip Kostić e contribuendo all’azione che ha portato al gol dei sardi.

Secondo Bargione, la sua prestazione non può passare inosservata a Torino. Palestra incarna infatti le caratteristiche ideali per il progetto tecnico di Luciano Spalletti: velocità, duttilità e qualità offensiva. Un profilo giovane e italiano che si inserirebbe perfettamente nella strategia di ringiovanimento perseguita dalla Juventus, sempre più attenta a valorizzare prospetti di grande futuro.

La sua acquisizione, pensata per la prossima estate, rappresenterebbe un investimento mirato e intelligente, capace di rafforzare le fasce e di garantire continuità nel lungo termine. Un nome che l’AD Damien Comolli non può ignorare se l’obiettivo è costruire una rosa competitiva e proiettata verso il futuro.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

