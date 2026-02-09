Connect with us
Cagliari, Pisacane nel post gara: «Giocavamo in uno stadio importante, ma la squadra ha lasciato tutto sul campo»

Cagliari, Pisacane analizza nel post partita della sfida di Serie A contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Roma Cagliari, terminata 2-0 è la penultima sfida la 24esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a DAZN le dichiarazioni del tecnico di rossoblù, Fabio Pisacane :

GARA – «Potevamo fare meglio nella gestione di alcune uscite palla al piede, siamo stati imprecisi e abbiamo avuto troppa frenesia. Non è stata una partita brillantissima da parte nostra. Giocavamo in uno stadio importante, ma la squadra ha lasciato tutto sul campo. Sicuramente già da domani lavoreremo con lo staff per ottimizzare e migliorare».

GAETANO PLAY – «Penso che in futuro possa giocare lì. Ha la personalità per smarcarsi, per giocare sotto pressione. Una squadra come il Cagliari deve cercare di fare un po’ di palleggio e lui ce lo fa fare.».

DOSSENA – «Se non avesse giocato stasera la settimana prossima sarebbero stati undici mesi, con una settimana in più. Quindi prima gioca e meglio è per lui. Questi calciatori prima giocano prima possono trovare Già il fatto di aver tenuto tutta la partita è un segnale di incoraggiamento».

