Cagliari, Ranieri: «Dimostrato attaccamento alla maglia, adesso….»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, alla vigilia della sfida di Serie B contro il Brescia

PAROLE – «Valuterò bene domani come al solito, parlerò con i ragazzi ma loro dicono sempre di stare bene ma l’allenamento non mente. Domenica gara difficile, veniamo da un trittico bello dove abbiamo dimostrato attaccamento alla maglia del Cagliari e vorrò vedere lo stesso a Brescia. Nel girone d’andata tutti vogliono fare ma come inizia il momento caldo la praticità fa da padrone».