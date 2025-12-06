Cagliari, la prova di coraggio di Felici: ha calciato il rigore contro il Napoli da infortunato, i dettagli

Cagliari, il coraggio e la dedizione di Felici: ha trasformato il rigore contro il Napoli nonostante l’infortunio. Il focus

Un gesto di dedizione e coraggio che andrà oltre l’errore dal dischetto. Mattia Felici, esterno del Cagliari, ha calciato il rigore decisivo contro il Napoli in Coppa Italia con il legamento crociato anteriore e il menisco mediale del ginocchio sinistro rotti. Un sacrificio incredibile, passato inizialmente inosservato di fronte alla traversa colpita, che assume ora contorni eroici e drammatici.



L’infortunio, infatti, era avvenuto nei minuti finali dei supplementari, durante una generosa diagonale difensiva per chiudere su Neres nella propria area: un ripiegamento non abituale per un attaccante, simbolo dello spirito di sacrificio del giocatore. Nonostante il grave danno, Felici è rimasto in campo e si è presentato sul dischetto.

Ieri l’operazione a Villa Stuart, eseguita dal Professor Mariani, è perfettamente riuscita, ma la diagnosi è impietosa: stagione finita per lui. Il club e i tifosi si sono stretti attorno al giocatore, che ha ringraziato per la vicinanza via social.



Per il Cagliari è una mazzata terribile, il secondo infortunio grave al crociato dopo quello di Belotti a fine settembre. Mister Pisacane perde una risorsa fondamentale: Felici, con 3 gol stagionali, stava crescendo e permetteva soluzioni tattiche importanti come il tandem di esterni rapidi con Palestra. L’allenatore dovrà ora reinventarsi, affidandosi a Borrelli ed Esposito (4 gol a testa) per sopperire alle assenze.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sul fronte mercato, si dovrà attendere gennaio per eventuali rinforzi. La priorità sarà un centravanti (Kilicsoy è sotto esame e potrebbe tornare al Besiktas) e un esterno sinistro. Torna di moda il nome di Fares Ghedjemis, franco-algerino del Frosinone, autore di un ottimo avvio in Serie B. Ma ora, la priorità è solo abbracciare lo sfortunato Felici.

