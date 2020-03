Cagliari Roma: la posizione di Mkhitaryan è decisiva

In Cagliari-Roma, Mkhitaryan ha ricoperto una posizione chiave. Si abbassava molto per aiutare l’uscita del pallone

Mikhitaryan è stato tra i migliori in campo in Cagliari-Roma. Oltre al gol e all’assist, la sua posizione è stata tatticamente decisiva. Pur partendo in teoria trequartista, l’armeno abbassava parecchio la propria posizione. Doveva aiutare l’uscita del pallone, diventando praticamente un mediano.

Si vede nella slide sopra (l’azione che porta al secondo gol). L’ex Arsenal è praticamente sulla stessa linea di Villar e Cristante, mentre Under e Kluivert sono avanzati. Mkhitaryan trova il turco tra le linee con un preciso filtrante che buca la pressione del Cagliari.