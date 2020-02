Cagliari Roma: le chiavi tattiche del match

La Roma di Fonseca non può sbagliare a Cagliari. Non sarà però facile trovare spazi alla Sardegna Arena

Senza Pellegrini, la Roma perde molto in fase di rifinitura (per quanto l’italiano non stesse attraversando un buon momento). Soprattutto quando si affrontano blocchi bassi, con i giallorossi che eccedono nel cross.

Il Cagliari è una squadra che fa tanta densità in mezzo: concede pochi spazi tra le linee e costringe l’avversario ad andare sulle corsie esterne. La Roma di Fonseca dovrà quindi essere brava a muovere la struttura rivale, dimostrando un salto di qualità nel palleggio in avanti nella fase di rifinitura.