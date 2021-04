Cagliari, senza coraggio c’è la Serie B

Per ottenere la salvezza il Cagliari ha bisogno della giusta mentalità, quella che emerge nei finali di gara. Le ultime 8 da giocare con coraggio

La sfida allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro l’Inter ha portato la quarta sconfitta consecutiva in casa Cagliari, un trend fortemente negativo che cristallizza i rossoblù in terzultima posizione in classifica con il Torino che ora dista 5 punti.

La chiave per lottare verso la salvezza è difficile da trovare per gli uomini di mister Leonardo Semplici, le prestazioni opache condite da risultati che stentano ad arrivare hanno influenzato ulteriormente una rosa che presenta ancora limiti tecnico-tattici ma, soprattutto, mentali. Il Cagliari ha ancora 8 partite a disposizione per riuscire a regalarsi e regalare ai tifosi, che ancora ci credono, questa salvezza nella massima serie italiana.

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24