Cagliari, Luvumbo è ancora ai box: rientro possibile contro l’Inter? I dettagli

Cagliari, l’attaccante rossoblù Luvumbo è ancora ai box: rientro possibile contro l’Inter di Chivu? Tutti i dettagli

Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002 in forza al Cagliari, prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio agli adduttori della coscia destra. Il giovane esterno offensivo, noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, continua ad allenarsi individualmente sotto la supervisione dello staff medico rossoblù. Il programma di lavoro personalizzato mira a garantirgli una piena forma fisica, evitando ricadute e accelerazioni rischiose.

Out contro il Frosinone: confermata l’assenza in Coppa Italia

Come riportato da fonti vicine al club, Luvumbo non sarà disponibile per il match di Coppa Italia contro il Frosinone. Il tecnico Fabio Pisacane, ex difensore e ora alla guida della prima squadra, dovrà fare a meno dell’ala angolana e affidarsi ad alternative come Andrea Belotti, centravanti esperto con trascorsi in Nazionale, Sebastiano Esposito, giovane talento scuola Inter, e Mattia Felici, esterno offensivo dinamico e versatile.

Luvumbo proseguirà con cautela la fase di rientro, concentrandosi su esercizi specifici per mantenere tono muscolare e reattività. Lo staff tecnico monitora quotidianamente i suoi progressi, valutando eventuali incrementi del carico di lavoro.

Obiettivo Inter: possibile rientro nell’ultimo turno del mese

La speranza del Cagliari è di poter contare su Luvumbo per la sfida di campionato contro l’Inter, in programma nell’ultima giornata del mese. La convocazione resta incerta, ma il recupero procede secondo i tempi previsti. Ogni sessione di allenamento rappresenta un passo verso il ritorno in gruppo, con l’obiettivo di garantire la piena disponibilità per gli impegni futuri.

Impatto sul reparto offensivo: Luvumbo pedina chiave per Pisacane

Il rientro di Luvumbo potrebbe rivelarsi decisivo per il reparto offensivo del Cagliari. La sua imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica rappresentano un valore aggiunto per la squadra. Con il ritorno dell’ala angolana, Pisacane avrebbe a disposizione una maggiore profondità di rosa, utile per gestire le rotazioni tra Serie A e Coppa Italia.