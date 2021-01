Cagliari, tutto pronto per la ripresa del campionato

Le vacanze di Natale sono terminate. Il Cagliari si prepara a tornare in campo per la ripresa del campionato. Domenica si affronta il Napoli

Si sa, le vacanze piacciono a tutti, grandi e piccini. Quel periodo di totale relax, da passare con le proprie famiglie, magari seduti sul divano, in compagni di un bel film. Ma per i giocatori del Cagliari la pausa natalizia è già terminata. Il 28 dicembre i cancelli di Asseminello si sono riaperti per tutti i calciatori rossoblù che, sotto la guida mister Eusebio Di Francesco, hanno cominciato la preparazione per la gara contro il Napoli (domenica 3 gennaio, ore 15, Sardegna Arena).

BATTAGLIA ALLA SARDEGNA ARENA – Quella di domenica sarà tutt’altro che una partita facile. Contro i partenopei sarà una vera lotta all’ultimo sangue, un po’ per la rivalità che c’è tra i due Club (soprattutto, per quanto assenti, tra le due tifoserie) e un po’ per le insidie che questo match nasconde. Ma come ci arriverà il Cagliari di mister Di Fra allo scontro contro gli uomini di Gattuso?

CAGLIARI, COME STAI? – Tra le fila sarde ci saranno assenze importanti e quella che pesa di più è proprio quella dell’ex Napoli Marko Rog. Il croato è stato operato mercoledì al legamento crociato e per lui la stagione sembra essere finita. Mancheranno sicuramente anche Ragnar Klavan (fuori a causa del covid), Zito Luvumbo e Paolo Faragò (entrambi infortunio muscolare). Saranno da valutare le condizioni di Diego Godin, fermatosi durante il penultimo allenamento del 2020 a causa di un affaticamento al soleo della gamba sinistra. Indisponibile anche il neo arrivato Radja Nainggolan, che potrà servire la squadra dal 4 gennaio, dopo l’apertura ufficiale del calciomercato.

CHI CI SARÀ CONTRO IL NAPOLI – Non mancherà sicuramente il brasiliano delle meraviglie, Joao Pedro. Il 10 rossoblù è affamato di gol e cerca di ritrovare quella brillantezza persa nelle ultime sfide. Contro il Napoli potrebbe avvenire il suo riscatto. Ballottaggio per il ruolo di punta titolare tra Leonardo Pavoletti e Giovanni Simeone: entrambi sono pronti per sfoderare tutta la loro qualità dal primo minuto, ma l’ultima parola spetta a mister Di Fra.

IL RESTO DELLA COMPAGINE – Anche il resto della squadra è carica per questo incontro. In difesa ci saranno certamente Charalampos Lykogiannis, Gabriele Zappa e Sebastian Walukiewicz. In caso di assenza del Faraone, il probabile sostituto potrebbe essere un Luca Ceppitelli ritrovato. Davanti al reparto difensivo ci sarà Razvan Marin, da capire se affiancato da Nahitan Nandez o Christian Oliva, data la mancanza forzata di Rog. Come esterni d’attacco le maglie da titolari verranno consegnate a Riccardo Sottil e (in caso di schieramento del Leon in cabina di regia) Adam Ounas.