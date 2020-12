UFFICIALE Nainggolan è un nuovo calciatore del Cagliari: il comunicato

Radja Nainggolan è un nuovo calciatore del Cagliari: è arrivato il comunicato della società sarda per il ritorno del centrocampista belga

Radja Nainggolan torna al Cagliari: adesso è ufficiale. Ecco il comunicato della società.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione. Come una lunga storia d’amore, tinta di rosso e di blu: il Cagliari e Nainggolan ancora una volta insieme. Perché il ragazzino diventato uomo e calciatore nell’Isola, partito per spiccare il volo ed ergersi sino a campione di livello assoluto, ha sempre portato con sé la bandiera della Sardegna, i Quattro Mori tatuati nel cuore. Radja Nainggolan è tornato, pronto a indossare ancora la sua 4, a dar battaglia in mezzo al campo, a scrivere nuove pagine nel Cagliari. Ritorno al futuro, “Back to the future”. Beni torrau a Casteddu, Radja!».

