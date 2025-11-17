Cagliari, Zappa: «Orgoglioso delle 200 presenze con questa maglia. Sul Milan dico solo una cosa»

Cagliari, Zappa ha parlato in esclusiva a ‘La Nuova Sardegna’ affrontando diversi temi fra cui anche il possibile passaggio al Milan.

Gabriele Zappa è ormai un veterano del Cagliari. E il giocatore ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Nuova Sardegna.

200 PRESENZE – «Ne vado orgoglioso. Penso a cinque anni fa quando arrivai qui poco più che ragazzino, difficile immaginarselo. Non vedo l’ora di raggiungerlo e magari quel giorno festeggiare con una vittoria».

CAPRILE – «Gli abbiamo fatto un sacco di complimenti. Nello spogliatoio gli dicevamo, scherzando, che non avrebbe mai vinto il premio di Mvp di una partita. Invece a Como c’è riuscito. La Nazionale è il giusto premio per il rendimento avuto la scorsa stagione e l’inizio top di questa dove ha fatto cose pazzesche».

MILAN – «In realtà erano solo voci e sin dall’inizio le ho considerate tali. Sono sempre stato concentrato sul Cagliari. Non posso negare che faccia piacere sapere che ci sia l’attenzione nei miei confronti perché vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta in questi anni». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM