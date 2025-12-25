Caicedo dice addio al calcio! L’ex attaccante di Inter e Laizo pronto a lasicare dopo l’omicidio a Mario Pineida, ex compagno di squadra: «Non voglio più saperne niente di calcio»

Caicedo dice addio al calcio! Decisivo il drammatico omicidio di Mario Pineida: la morte del compagno segna la scelta dell’ex Inter e Lazio

L’ex attaccante di Felipe Caicedo, con un passato tra Inter e Lazio, è pronto a dire addio al calcio giocato. Alla base della decisione del 37enne ecuadoriano non ci sono problemi fisici né un calo di motivazioni sportive, ma un dramma personale che lo ha colpito nel profondo.

Caicedo ha infatti maturato l’idea del ritiro dopo la tragica morte del compagno di squadra Mario Pineida, assassinato a colpi d’arma da fuoco lo scorso dicembre a Guayaquil. Un evento che ha scosso l’intero Ecuador e che ha avuto un impatto devastante anche sul centravanti.

Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: «Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive di emozioni e quando ho deciso di venire qui l’ho fatto più con il cuore che con la testa».

Una dichiarazione che racconta il lato umano di un calciatore che ha vissuto una lunga carriera ad alto livello, ma che oggi mette al primo posto il dolore personale. Per Caicedo, il calcio sembra non essere più una priorità, con l’addio al campo che appare sempre più vicino.

