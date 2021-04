Cairo: «Dal Pino ha avuto idee brillanti. Valutazione positiva su di lui»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni dell’ANSA di Paolo Dal Pino e delle richieste di dimissioni da parte di alcuni club

«Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me. Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi. E’ un’idea attuale che io spero possa essere ripresa a breve. Un’operazione, peraltro, che tutte e 20 le società hanno votato più volte, all’unanimità. Quindi è evidente che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, e infatti l’ho votato all’ultima tornata elettorale. Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le situazioni, anche di conflitto, che ci potevano essere in Lega. E’ una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro, impegnandosi moltissimo, per spirito di servizio e di passione»