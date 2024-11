Torino, Cairo apre alla cessione: «Non rimarrò a vita, quando arriverà qualcuno più ricco mi farò da parte» 

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha aperto alla cessione del club parlando del suo futuro, ecco il discorso completo del patron granata

Un terremoto sottoforma di frasi si è abbattuto sul Torino. A pronuniciare le parole che in un men che non si dica hanno fatto il giro di tutte le piattaforme social a tinte granata nientemeno che il presidente del club peimontese Urbano Cairo. Intervenuto in occasione dello Sport Talk Industry il patron alessandrino ha parlato del suo futuro con il club:

URBANO CAIRO – «Sono al Torino da 19 anni e non rimarrò a vita, prima o poi passerò la mano. Spero però che quando venderò il Toro lo cederò a qualcuno più ricco di me che possa avere quei 20-30 milioni di euro in più… Quando arriverà uno più ricco io mi farò da parte, non voglio rimanere a vita al Torino. I ventenni finiscono, vale anche per me. Ma non dobbiamo generalizzare: il fondo Elliott al Milan ha fatto sicuramente bene, anche Commisso a Firenze sta facendo un buon lavoro, nel calcio non basta avere molti soldi per ottenere risultati. Il calcio italiano ha attratto proprietà straniere perché i prezzi delle società italiane sono molto competitivi. A volte ci sono tensioni legate a rapporti personali nel mondo del calcio. Sicuramente ci sarebbe bisogno di una maggiore unità di intenti e strategie chiare che coinvolgano tutto il movimento.

E ancora: «Presi il club 19 anni fa perché fui chiamato dal Sindaco della città. Il Torino stava fallendo ed era preoccupato della situazione. Risposi alla chiamata perché avevo una mamma tifosissima del Toro che mi spinse, ero conscio dei problemi e delle insidie del calcio. Abbiamo fatto subito benissimo, poi alti e bassi, ora siamo stabilmente in Serie A da 12-13 anni. Si può sempre fare meglio, poi l’Atalanta ha creato un precedente e tutti dicono: ‘Perché il Torino non può ottenere quello che sta ottenendo l’Atalanta?’ Sono stato vicino a Gasperini, quando Ventura stava per andare via l’avevo chiamato ma aveva ancora un contratto con il Genoa e non lo ha liberato».