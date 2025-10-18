Cairo dopo Torino Napoli: «Baroni in pista! Ho parlato con Simeone...» - VIDEO

Torino News
Cairo dopo Torino Napoli: «Baroni è in pista! Ho parlato con Simeone e…» – VIDEO
Il patron granata Urbano Cairo interviene dopo Torino Napoli 1-0, ecco la video intervista del presidente del Toro ai margini del match di Serie A
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Serviva una reazione ed una reazione è arrivata: il Torino di mister Marco Baroni ha battuto il Napoli di Antonio Conte per 1 rete a 0; merito del gol messo a segno nel cuore della ripresa da Giovanni Simeone. Un successo che non cancella naturalmente tutte le difficoltà palesate dai piemontesi in questo avvio di campionato, ma che fa ben sperare per tutti i sostenitori granata presenti oggi al Grande Torino. Tra questi, non fa eccezione, il patron del club Urbano Cairo. Al termine dell’incontro valido per la settima giornata di Serie A l’imprenditore alessandrino (contestato anche oggi durante la partita) si è soffermato con i giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni nel video ripreso dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto. Così il presidente Cairo.
