Calabria ritorna in Serie A a gennaio? Due club sono forti su di lui. Il Panathinaikos pronto ad aprire alla cessione

Calabria potrebbe tornare in Italia già a gennaio. Fiorentina e Lazio avrebbero avviato dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione

Il nome di Calabria torna con forza al centro delle voci di mercato in vista della sessione invernale. Davide Calabria, ex terzino e capitano del Milan, attualmente in forza al Panathinaikos, potrebbe infatti rientrare in Serie A già a gennaio. Dopo l’esperienza in Grecia, iniziata solo da pochi mesi, il difensore azzurro sta valutando il proprio futuro e non è escluso un ritorno anticipato nel campionato italiano, dove mantiene ancora grande considerazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già avvenuti i primi contatti esplorativi tra l’entourage di Calabria e due club di Serie A particolarmente attenti al mercato dei terzini: Fiorentina e Lazio. Entrambe le società sono alla ricerca di rinforzi sulla corsia destra, un reparto che necessita di maggiore affidabilità e continuità in vista della seconda parte di stagione. Il profilo di Calabria, per esperienza e conoscenza del campionato, viene considerato ideale per un inserimento immediato.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La Fiorentina segue Calabria come possibile alternativa di qualità, capace di garantire equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva. Il club viola apprezza soprattutto la sua duttilità tattica e la capacità di adattarsi a diversi moduli, caratteristiche fondamentali per affrontare una stagione lunga e ricca di impegni. Tuttavia, anche la Lazio resta vigile: i biancocelesti valutano con attenzione il mercato e vedono in Calabria un rinforzo affidabile, già abituato a palcoscenici importanti e a pressioni elevate.

Dal punto di vista tecnico, Calabria porta in dote un bagaglio significativo. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha collezionato numerose presenze in Serie A, Champions League e competizioni europee, vincendo anche uno Scudetto da protagonista. La sua esperienza internazionale, unita alla conoscenza del calcio italiano, lo rende un profilo pronto, senza necessità di lunghi tempi di adattamento.

Resta ora da capire quale sarà la posizione del Panathinaikos. Il club greco potrebbe aprire alla cessione, soprattutto se il giocatore manifestasse la volontà di tornare in Italia. Le formule allo studio potrebbero includere un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alle società interessate di contenere i costi e valutare il rendimento di Calabria nel medio periodo.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi più concreti. Per il momento, il futuro di Calabria resta in bilico, ma una cosa è certa: il suo nome è destinato a essere uno dei più chiacchierati del mercato invernale. Un possibile ritorno in Serie A rappresenterebbe un’opportunità importante sia per il giocatore sia per il club che deciderà di puntare su di lui.