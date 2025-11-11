Calcio estero: Lewandowski supera CR7 e Griezmann ritorna ad essere decisivo. Il riassunto dell’ultimo weekend

Calcio estero: è stato un weekend sicuramente ricco di molti colpi di scena e non solo. Ecco il riassunto di quanto successo nei giorni scorsi.

Il weekend calcistico europeo ha regalato emozioni e gol, con tanti campioni che si sono imposti nei rispettivi campionati, molti dei quali “senza età”. Ecco la Top 11 dei marcatori e protagonisti, con sorprese e conferme, segnalata su La Gazzetta dello Sport.



Attacco stellare: Lewandowski supera CR7, Griezmann decisivo, Maza la sorpresa

Iniziamo con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Robert Lewandowski del Barcellona. La sua tripletta contro il Celta lo ha portato a quota 207 gol da quando ha compiuto 30 anni, superando di una rete il record di Cristiano Ronaldo. Decisive anche le doppiette di Antoine Griezmann, subentrato dalla panchina e capace di cambiare il match regalando la vittoria all’Atletico Madrid, e di Ibrahim Maza, la nuova stellina del Leverkusen, migliore in campo nel 6-0 contro l’Heidenheim. Anche in Serie A si sono messi in mostra gli attaccanti: Domenico Berardi del Sassuolo, capocannoniere all-time delle partite delle 12:30 con 19 reti. Chiude il reparto offensivo Jérémy Doku del Manchester City, incubo della difesa del Liverpool e autore del gol della settimana insieme ad Ainsley Maitland-Niles, protagonista di un pallonetto da 27 metri che ha fatto sognare i tifosi del Lione per 45 minuti contro il PSG.



Regia e difesa di ferro: Vitinha assist-man, Doekhi e Lucumi muri invalicabili

In cabina di regia brilla un parigino, Vitinha, autore di due assist e tante belle giocate. La difesa è capitanata da Danilho Doekhi, che con una doppietta ha interrotto il filotto di vittorie consecutive del Bayern Monaco, e da Jhon Lucumi del Bologna, che ha annullato l’attacco del Napoli per poi siglare la rete del 2-0. Ultima maglia per Daniel Ballard, centrale del sorprendente Sunderland, a cui è riuscita l’impresa di fermare la capolista Arsenal.

Tra i pali: Dibu Martinez ancora decisivo dal dischetto

Tra i pali torna a far parlare di sé Emiliano Martinez, il “Dibu”, che è rientrato nelle sue vesti di pararigori neutralizzando il primo tiro dagli undici metri della stagione. Un portiere che si conferma specialista dei penalty, un vero e proprio talismano per la sua squadra.

Questa Top 11 di campioni senza età, giovani promesse e specialisti del gol, ha infiammato il calcio europeo, dimostrando che la Serie A non è da meno in quanto a talenti e protagonisti.