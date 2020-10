Calcio Estero NEWS LIVE: Neymar infortunato, Haaland show

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Borussia Dortmund, Haaland show in Champions League – Erling Haaland, segnando contro lo Zenit, ha siglato 12 reti in 10 partite giocate in Champions. Numeri incredibili per l’attaccante norvegese.

PSG, Tuchel e l’infortunio di Neymar – L’allenatore del PSG Thomas Tuchel, al termine della partita di Champions League contro il Basaksehir, ha parlato dell’infortunio di Neymar. Le parole