Koeman: «Contro la Juve la nostra partita migliore» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Barcellona

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus.

«Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra forte in Europa. Abbiamo giocato il nostro calcio. Abbiamo creato molte opportunità da rete e forse avremmo dovuto chiudere la partita molto prima. Sono molto contento per il gioco visto in campo e per la personalità della mia squadra. È stata una grande vittoria».