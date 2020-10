Thomas Tuchel ha parlato al termine di Basaksehir-PSG

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Champions League contro il Basaksehir; match dove si è infortunato Neymar.

«Si tratta degli adduttori, spero non sia un infortunio vero e proprio. Ha sentito qualcosa di strano, non era del tutto libero. Non ho parlato col medico, forse dovremo aspettare i risultati della risonanza».