Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Non ci sarà l’Italia e il Milan nel futuro di Luka Jovic. L’Eintracht Francoforte ha praticamente chiuso l’ingaggio dell’attaccante serbo, che dopo un anno e mezzo torna in Bundesliga nella fila del club tedesco. Jovic non aveva spazio nel Real Madrid di Zidane che ha dato l’ok alla sua cessione. Il 23enne centravanti tornerà all’Eintracht con la formula del prestito fino al termine della stagione. Accostato in diverse occasioni al Milan, Jovic a breve sbarcherà in Germania come confermato alla Bild dal Ds della squadra di Francoforte Bobic: «Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli, ma presto sarà con noi. Se tutto andrà bene anche con le visite mediche, tornerà a giocare con l’Eintracht».

Sempre in Bundesliga tiene manco il futuro di Sancho, che a giugno potrebbe salutare il Borussia Dortmund viste le numerose richieste pervenute per il talento inglese. Il club giallonero sarebbe perciò alla ricerca di un sostituto dell’ex City e come riporta la stampa tedesca le attenzioni del Borussia si sarebbero concentrate su Tanguy Coulibaly dello Stoccarda.

Ma non solo Sancho. Il Borussia Dortmund rischia di perdere a fine stagione anche Erling Haaland. Secondo Radio Catalunya, il giovane bomber norvegese è destinato in estate a cambiare squadra, con le big d’Europa che starebbero preparando l’assalto. Manchester City, Real Madrid e Barcellona sarebbero in questo momento in prima fila per fregiarsi dei gol di Haaland.

Calciomercato estero, Aguero e Milik gratis: gli scenari

Sergio Aguero è un pezzo pregiato del mercato delle stelle in scadenza, con il ‘Kun’ che al momento sembra lontano dal rinnovo del contratto con il Manchester City. Alcune big fiutano l’occasione, come ad esempio il Barcellona. Stando al Sun, oltre al Paris Saint-Germain, anche il Barça starebbe monitorando la situazione del 32enne attaccante argentino, se quest’ultimo dovesse liberarsi a parametro zero in estate.

Un altro attaccante in scadenza è Arkadiusz Milik, che resta nei radar delle formazioni di Premier League. Continua il contenzioso con il Napoli per la cessione del polacco, che secondo il Sun rimarrebbe sulla lista degli acquisti del West Ham e dell’Everton dell’estimatore Ancelotti.

Premier attenta sulle evoluzioni in merito al futuro di un altro giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, obiettivo di mercato di Liverpool e Manchester United. Stando al Sun il patron azzurro De Laurentiis valuterebbe 100 milioni di sterline il cartellino del difensore senegalese.

Diego Costa è a caccia di una squadra per tornare in campo dopo la separazione dell’Atletico Madrid. Il centravanti con passaporto spagnolo sarebbe stato offerto al Marsiglia, con l’Olympique che avrebbe rifiutato però l’ingaggio del giocatore come scrive il quotidiano La Provence.