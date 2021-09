Calciomerato Salernitana: contatti con Viola. La situazione

Calciomercato Salernitana: il club campano ha allacciato i primi contatti con Nicolas Viola per rinforzare il centrocampo

Non solo Ribery, la Salernitana si muove anche per rinforzare il centrocampo pescando sempre dal mercato degli svincolati. Secondo Sky Sport un nome che sta scaldando la dirigenza è quello di Nicolas Viola.

I contatti sono già avviati e le parti dovrebbero riaggiornarsi a breve alla ricerca dell’accordo. Viola, nel mentre, si sta allenando a Reggio Calabria e, sebbene abbia anche altre offerte, vorrebbe rimanere in Italia. In questo senso, Salerno sarebbe per lui una destinazione ideale