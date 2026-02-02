Calciomercato Arsenal, assalto last-minute a Tonali dopo lo stop di Merino: la risposta del Newcastle per il centrocampista azzurro

L’Arsenal tenta il tutto per tutto sul gong finale. In queste ultime, frenetiche ore di calciomercato, il club londinese ha lanciato un assalto a sorpresa che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Premier League. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Germania, la dirigenza dei Gunners sta spingendo con decisione per strappare Sandro Tonali al Newcastle United. Si tratterebbe di un’operazione clamorosa, nata quasi dal nulla in questo “Deadline Day”, che vedrebbe il centrocampista della Nazionale italiana trasferirsi alla corte di Mikel Arteta per rinforzare una mediana improvvisamente bisognosa di innesti di qualità e geometrie.

Fino a questo momento, il gennaio della squadra del Nord di Londra era stato caratterizzato da un immobilismo quasi totale, con una strategia volta alla continuità della rosa attuale. Tuttavia, l’infortunio occorso a Mikel Merino, duttile centrocampista spagnolo ed ex Real Sociedad, ha costretto il club a rivedere i propri piani in extremis. L’interesse per l’ex regista del Milan è emerso come un fulmine a ciel sereno, cogliendo di sorpresa sia gli addetti ai lavori che la tifoseria, dato che nessun segnale pregresso lasciava presagire un affondo così deciso per il numero 8 dei Magpies.

I contatti diretti tra le due società sono già stati avviati per verificare la fattibilità economica e tecnica dell’affare. La strada, però, appare in ripida salita. Il Newcastle, guidato in panchina da Eddie Howe, non ha alcuna intenzione di privarsi di un perno fondamentale del proprio scacchiere tattico a pochissime ore dalla chiusura delle liste di trasferimento. La complessità dell’operazione risiede principalmente nel fattore tempo: cedere un titolare inamovibile come Tonali senza avere la possibilità materiale di individuare e ingaggiare un sostituto all’altezza rappresenterebbe un rischio sportivo troppo elevato per i Geordies. Resta da capire se l’offerta economica dei londinesi sarà tale da far vacillare le resistenze del St James’ Park in questa volata finale.

