Atalanta, come comportarsi a centrocampo? Indipendentemente da Ederson, entrate e uscite saranno un vero effetto domino - Calcio News 24

L’Atalanta e la situazione a centrocampo: prima di comprare bisogna vendere. Valutazioni tra possibili entrate e cessioni (di titolari o meno)

Nuova Atalanta, nuova campagna acquisti, ma presenti le solite regole oggettive: rinforzare la squadra è un atto dovuto, ma è altrettanto vero che prima di comprare è necessario vendere o, usando un termine più adatto, valutare con attenzione

Molti indicano il centrocampo della Dea come il reparto che avrebbe bisogno di un cosiddetto level up, ma se da una parte è vero che si tratta di un settore da tenere d’occhio, dall’altra non si può ignorare l’abbondanza della rosa, soprattutto analizzando i singoli mediani.

Partiamo da Ederson, che nelle ultime settimane è stato accostato a diverse squadre, cambiando destinazione ogni giorno manco fosse un volo della Lufthansa. Ad oggi l’Atalanta non vuole cederlo e la valutazione del brasiliano si aggira intorno ai 70 milioni di euro senza scendere a compromessi.

Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, la situazione è da monitorare. Oltre a Ederson, ci sono De Roon, Sulemana, Brescianini e Pasalic. Marten ha bisogno di rifiatare considerando che ha 34 anni: giocatore di cuore e sostanza, ma non è più un ragazzino. Sulemana ha chiuso bene l’annata mostrando qualità interessanti. Brescianini enorme impegno e capacità d’inserirsi bene nonostante vari riadattamenti. Poi c’è Pasalic, che rimane una certezza tecnica per l’intera rosa.

Nuovi innesti? Il centrocampo verrà ritoccato solo in caso di effetto domino: parte uno, entra un altro. È vero che un possibile riadattamento di De Roon in difesa libererebbe un posto, ma l’olandese occorre che dia più una mano in mezzo che dietro. Lui ed Ederson non bastano per tre competizioni.

Se uno tra Sulemana o Brescianini dovesse essere ceduto o mandato in prestito, allora sì, si aprirebbe la porta all’arrivo di un centrocampista più forte. È un dato di fatto: la Dea ha bisogno di mantenere alto il livello qualitativo del centrocampo. E se gli ex Cagliari e Frosinone dovessero rimanere? Sarà importante per Juric farli giocare di più per coinvolgerli all’interno dello scacchiere nerazzurro per diventare più completi (quello che serve all’Atalanta).