Calciomercato Atalanta, la Dea pensa a Florenzi

Calciomercato Atalanta: per la prossima stagione, la Dea avrebbe messo nel mirino Alessandro Florenzi della Roma

L’Atalanta continua a far innamorare gli amanti del calcio e nella prossima stagione non vuole calare nelle prestazioni. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta già sondando il terreno alla ricerca dei calciatori adatti per migliorare la rosa di Gian Piero Gasperini.

Come riportato da Sky Sport, la Dea avrebbe messo nel mirino Alessandro Florenzi. Il terzino, di proprietà della Roma, tornerà nella Capitale a fine stagione dopo il prestito al Valencia. E l’Atalanta potrebbe bussare alla porta dei giallorossi con un’offerta.