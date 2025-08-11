Calciomercato Atalanta: attesa per la punta. Tra Mateta e Muniz torna una vecchia idea, i nerazzurri cercano il sostituto di Retegui

Il cantiere dell’attacco dell’Atalanta vive ore di attesa strategica, con la dirigenza che monitora attentamente il mercato inglese in cerca del tassello giusto per completare il reparto offensivo. I nomi cerchiati in rosso sul taccuino di Gasperini e del management nerazzurro sono quelli di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e di Rodrigo Muniz del Fulham, due profili che per caratteristiche fisiche e tecniche si sposerebbero alla perfezione con il gioco della Dea.

Tuttavia, la strada che porta alla Premier League si presenta, come prevedibile, tortuosa e in salita. Entrambi i club londinesi, forti della loro solidità economica, non hanno al momento manifestato la necessità o la volontà di privarsi dei loro centravanti. Per Mateta, autore di una stagione da protagonista con gli Eagles, la valutazione è molto alta e il Crystal Palace non sembra intenzionato a fare sconti, rendendo la trattativa estremamente complicata.

Discorso simile per Muniz, esploso nella seconda parte della scorsa stagione con il Fulham. Il club bianconero punta molto sul brasiliano per il futuro e solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare la dirigenza dei Cottagers. L’Atalanta attende, sperando che uno spiraglio possa aprirsi nei prossimi giorni, magari con l’inserimento di nuove pedine offensive nelle rose delle due squadre inglesi che potrebbero cambiare gli scenari.

In questo contesto di attesa, non è da escludere un ritorno di fiamma per una pista già sondata in passato. Secondo le ultime indiscrezioni, la società orobica potrebbe infatti tornare a considerare con forza il profilo di Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino del Lecce, che ha già dimostrato il suo valore in Serie A, rappresenta un’alternativa concretae potenzialmente più accessibile. Un’opzione da tenere in forte considerazione, qualora le porte della Premier League dovessero rimanere chiuse.