Calciomercato Atalanta, Rodrigo Muniz come erede di Retegui? I nerazzurri proveranno a trattare l'attaccante del Fulham - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, Rodrigo Muniz fortemente nel mirino della squadra nerazzurra. Possibile offerta a breve? Ecco le ultime novità

Se da una parte c’è stata la grana Ademola Lookman dove l’attaccante non si è presentato per la seconda volta di fila a Zingonia, dall’altra il calciomercato Atalanta è pronto a fare un grande colpo in entrata.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è fortemente interessata a Rodrigo Muniz del Fulham: attaccante che si è fatto abbastanza notare in Premier League. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, considerando che il prezzo sta intorno ai 35/40 milioni.