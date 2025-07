Cosa manca all'Atalanta sul mercato per completare la rosa? Una situazione in piena evoluzione - Calcio News 24

Atalanta, come siamo messi sul mercato a fine agosto? Interventi, future cessioni e ovviamente i ruoli su cui sarà necessario intervenire

Sembra sia passata una vita dall’addio di Gasperini. In un attimo ci si è ritrovati a fine luglio e seppur manchi ancora un mese bello pieno è tempo di emettere i primi bilanci di mercato (aspettando ulteriori novità).

L’Atalanta ha come obiettivo quello di rinforzare una squadra che con Juric aprirà un nuovo ciclo. In entrata colpi tanto giovani quanto precisi (investendo oltre 60 milioni) dove Ivan avrà il compito di sgrezzarli. Nel mezzo il classico tormentone “pagare moneta, vedere cammello” che prima ha visto Retegui lasciare Bergamo per 68 milioni, poi una Dea che non scende a compromessi per Lookman. Nel complesso una Dea che si sta comportando regolarmente, alla quale si aggiunge però una domanda: cosa ha ancora bisogno questa Atalanta per essere completa?

Reparto portieri a posto. La difesa numericamente con Hien, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou e Ahanor potrebbe andare bene: tuttavia Sead diventa un punto interrogativo dopo il crociato e Berat ha un anno in più sulla carta d’identità. La presenza di un nuovo pilastro è da considerare, ma occorrerà liberare spazio.

Reparto esterni all’insegna dell’effetto domino. Per prendere un nuovo esterno sinistro (a destra Palestra e Bellanova vanno bene) serve una cessione: Zappacosta è in pianta stabile, Ahanor è riadattabile poi c’è Bakker sotto osservazione. Diego Moreira? Si sta trattando, ma gli esterni atalantini devono essere 4 con un quinto da utilizzare come jolly.

Centrocampo in piena valutazione: Ederson è un riferimento, però non basta. De Roon ha 34 anni, Sulemana e Brescianini meritano una chance seppur debbano migliorare e poi c’è il solito Pasalic fresco di rinnovo. Nuovo innesto? Non necessario numericamente.

Poi c’è l’attacco. L’Atalanta ha bisogno di un centravanti puro per affiancare Scamacca. Erede di Lookman? Occorrerà un giocatore pronto con esperienza europea per coprire un ruolo così importante, e dall’altra occorrerà capire cosa fare con El Bilal Touré, Daniel Maldini e un Samardzic che potrebbe stupire.

Una taragna nerazzurra alla quale va completata un’Atalanta dalle mille curiosità: essere forte a fronte di una concorrenza abbastanza agguerrita.