Trattenere i big per l'Atalanta sarà importante, ma le "turbolenze" saranno dietro l'angolo: occorrerà farsi trovare pronti - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta: non cedere i propri big sarà importante, ma la priorità sarà ovviamente rinforzare (o “come” sostituirli)

Diventare big nel calcio non è facile, mantenersi per tanti anni a questi livelli diventa una vera impresa titanica dove l’Atalanta ha saputo stabilizzarsi alla grande, e in tutto questo il calciomercato gioca un ruolo fondamentale tra investimenti, ambizioni e la cosiddetta permanenza delle pedine più importanti.

All’Atalanta i cosiddetti big (non che gli altri siano da meno, ci mancherebbe) portano il nome di Mateo Retegui, Ademola Lookman ed Ederson. Tre giocatori che la Dea ad oggi non ha assolutamente intenzione di cedere, a meno che non arrivino offerte mostruose: il classico mantra nerazzurro da 9 anni a sta parte.

Trattenere i propri gioiellini è segno di forza, ma ci sono dettagli da non sottovalutare. Certo, Mateo, Mola e José sono tre pupilli, ma occorrono motivazioni e stimoli alti per dare il 110%: l’Atalanta non deve essere l’alternativa perché squadra X non si è presentata o perché non ha trovato l’accordo con i nerazzurri.

Le motivazioni devono essere sempre alte, e tenere giocatori scontenti potrebbe rivelarsi controproducente sia in termini di risultati che ovviamente sotto il profilo economico: fa parte dell’altra faccia della medaglia, seppur l’Atalanta sia un palcoscenico importante.

Molte big suoneranno al citofono dell’Atalanta, e nel caso in cui ci dovesse esserci una cessione sarà ancora più fondamentale sostituirlo nella maniera migliore possibile: l’addio è sempre inevitabile davanti a certe cifre che l’Atalanta non può andare a pari (i bilanci sono importanti come le ambizioni), ma è il “come” si compensa tale cessione che fa la differenza su tutto, ovviamente con delle tempistiche giuste.

Il grande passo per l’Atalanta passerà attraverso questa gestione: le turbolenze saranno dietro l’angolo e sarà importante farsi trovare pronti comunque vadano le cose, a patto che l’asticella rimanga sempre alzata.