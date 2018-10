Antonio Conte potrebbe tornare subito protagonista: il Bayern Monaco pensa al tecnico italiano in caso di esonero di Kovac

Avvio di stagione da dimenticare per il Bayern Monaco. La compagine bavarese non vince da ormai quattro partite tra Bundesliga e Champions League e nello spogliatoio le acque sono agitate. Nel mirino c’è il tecnico Kovac, arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte: tra i candidati in caso di esonero spunta anche Antonio Conte…

L’ex Juventus e Chelsea è in lizza insieme a Zinedine Zidane, Arsene Wenger e Laurent Blanc: il Bayern ha concesso un’altra opportunità al croato, ma non può più sbagliare. I tedeschi devono anche fare i conti con il contratto fino al 30 giugno 2021 firmato dall’allenatore: Conte aspetta, l’ex ct potrebbe ripartire dalla Baviera…