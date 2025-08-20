Calciomercato Bologna, pressing per Nicolussi Caviglia. Si allontana un altro giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: occhi puntati su Nicolussi Caviglia, Asllani più lontano

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi tra trattative, contatti e strategie per rinforzare il centrocampo. Dopo alcune settimane di valutazioni, il club felsineo è tornato a interessarsi concretamente a Hans Nicolussi Caviglia, giovane talento della Juventus reduce da una stagione positiva. Secondo fonti vicine alla società, ci sono stati nuovi contatti tra le parti, segnale evidente che il profilo del centrocampista classe 2000 è tornato ad essere una priorità per il club rossoblù.

Nicolussi Caviglia rappresenta una soluzione interessante per il progetto tecnico del Bologna: giovane, italiano, con margini di crescita importanti e già una discreta esperienza alle spalle, soprattutto grazie al percorso fatto prima alla Juve Next Gen e poi in prestito in Serie A. Il giocatore potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, ipotesi che la dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione anche in relazione al budget a disposizione.

Sul fronte opposto, invece, si complica la pista che porta a Kristjan Asllani, centrocampista albanese in forza all’Inter. Il nome di Asllani era stato accostato più volte al Bologna nel corso delle ultime settimane, ma al momento non è stato trovato alcun accordo tra le parti. Le richieste dell’Inter, sommate alla volontà del giocatore di giocarsi le sue chance a Milano, hanno frenato l’evoluzione della trattativa. Non è escluso che la situazione possa cambiare in extremis, ma al momento la pista appare decisamente raffreddata.

Il Calciomercato Bologna è dunque in pieno fermento, con l’obiettivo di regalare al tecnico Vincenzo Italiano almeno un innesto di qualità in mediana prima dell’inizio del campionato. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori, è al lavoro per individuare il profilo giusto sia dal punto di vista tecnico che economico. In questo contesto, Nicolussi Caviglia rappresenta una scelta compatibile con la filosofia del club: giovani di talento da valorizzare e far crescere.

Con il campionato ormai alle porte e il mercato aperto ancora per pochi giorni, il Calciomercato Bologna entra in una fase decisiva. Le prossime ore potrebbero portare sviluppi importanti, soprattutto sul fronte Nicolussi. I tifosi attendono, con la speranza di vedere nuovi volti pronti a rinforzare la rosa rossoblù.