Calciomercato, nuova avventura per l’ex Samp Milan e Roma Fabio Borini: ufficiale la firma con il Salford City. La nota del club

Calciomercato, l’ex attaccante di Sampdoria, Milan e Roma Fabio Borini riparte dall’Inghilterra: è ufficiale al Salford City

Fabio Borini torna protagonista. L’attaccante classe ’91, svincolato dopo la fine dell’esperienza con la Sampdoria lo scorso giugno, ha trovato una nuova squadra: è ufficiale il suo trasferimento al Salford City, club che milita in Championship, la seconda divisione inglese.

Per l’ex Sampdoria, Roma e Milan si tratta di un ritorno in Inghilterra, dove aveva già vestito le maglie di Liverpool e Sunderland tra il 2012 e il 2018. Ora una nuova avventura, con l’obiettivo di rilanciarsi in un campionato che conosce bene e che gli ha già regalato alcune delle pagine più significative della sua carriera.

COMUNICATO – Il Salford City è lieto di dare il benvenuto al club con un contratto a breve termine all’ex attaccante di Premier League e Serie A Fabio Borini! Il 34enne è svincolato da quando ha lasciato la Sampdoria in estate e si è allenato con la prima squadra maschile nell’ultimo mese

LEGGI ANCHE – Probabili formazioni calcio internazionale: gli schieramenti delle grandi d’Europa

