Come ogni weekend, anche questo fine settimana è ricco di appuntamenti per il calcio internazionale. Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSG, Borussia Dortmund, le grandi squadre d’Europa scenderanno infatti in campo nei vari campionati: Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 solo per citare i più importanti. Probabili formazioni Calcio internazionale: ecco come potrebbero giocare le big del vecchio continente nella prossima giornata dei rispettivi campionati.

Queste le probabili formazioni delle partite che vedranno protagoniste le big d’Europa nel prossimo fine settimana.

WEST HAM-CHELSEA (Sabato 11 febbraio, ore 13.30) – SKY

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Ogbonna, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice; Benrahma, Paquetá, Bowen; Michail Antonio. All. Moyes

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; R. James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, Enzo Fernández; Ziyech, Mount, Mudryk; Havertz. All. Potter

BAYERN MONACO-BOCHUM (Sabato 11 febbraio, ore 15.30) – SKY

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; João Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka; Sané, T. Müller, Musiala, Coman; Choupo-Moting. All. Nagelsmann

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Janko, Ordets, Masovic, Soares; Stöger, Losilla, Kunde; Asano, Hofmann, Antwi-Adjei. All. Letsch

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND (Sabato 11 febbraio, ore 15.30)

WERDER BREMA (4-1-4-1): Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otávio; Arnold; Wimmer, Svanberg, Gerhardt, Kaminski; Wind. All. Werner

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can; Brandt, Bellingham, Reus, Bynoe-Gittens; Haller. All. Terzic

ARSENAL-BRENTFORD (Sabato 11 febbraio, ore 16.00)

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Thomas, Xhaka; Martinelli, Nketiah, Saka. All. Arteta

BRENTFORD (5-3-2): David Raya; Rasmussen, Zanka, Pinnock, Mee, Rico Henry; M. Jensen, Nørgaard, Janelt; Mbeumo, Toney. All. Frank

MONACO-PSG (Sabato 11 febbraio, ore 17.00) – SKY

MONACO (4-4-2): Nubel; Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique; Diatta, Fofana, M. Camara, Golovin; Ben Yedder, Embolo. All. Clement

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz; Vitinha; Ekitike, Neymar. All. Galtier

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED (Domenica 12 febbraio, ore 15.00) – SKY

LEEDS UNITED (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Koch, Wöber, Junior Firpo; Adams, McKennie; Harrison, Gnonto, Summerville; Bamford. All. Skubala

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Lisandro Martínez, Shaw; Sabitzer, Bruno Fernandes, Fred; Rashford, Weghorst, Garnacho. All. Ten Hag

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID (Domenica 12 febbraio, ore 16.15) – DAZN

CELTA VIGO (4-4-2): Iván Villar; Mallo, Mingueza, Aidoo, Galán; Carles Pérez, Gabri Veiga, Beltrán, De la Torre; Strand Larsen, Iago Aspas. All. Carvalhal

ATLETICO MADRID (4-1-4-1): Oblak; N. Molina, Savic, Mario Hermoso, Reinildo; Koke; M. Llorente, De Paul, Barrios, Griezmann; Morata. All. Simeone

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA (Domenica 12 febbraio, ore 17.30) – SKY

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Rico Lewis, Akanji, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri; Grealish, Bernardo Silva, Mahrez; Haaland. All. Guardiola

ASTON VILLA (4-3-3): E. Martínez; A. Young, Konsa, Mings, Alex Moreno; Douglas Luiz, Kamara, J. Ramsey; Bailey, Watkins, Buendía. All. Emery

VILLARREAL-BARCELLONA (Domenica 12 febbraio, ore 21.00) – DAZN

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Alex Baena, Dani Parejo, Capoue; Chukwueze, Gerard Moreno, Yéremi Pino. All. Quique Setién

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Pedri, F. De Jong, Kessié; Raphinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi

LIVERPOOL-EVERTON (Lunedì 13 febbraio, ore 21.00) – SKY

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Joe Gómez, Robertson; Henderson, Bajcetic, Thiago Alcántara; Gakpo, Nuñez, Salah. All. Klopp

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, A. Onana, McNeil; Doucouré; Maupay. All. Dyche

