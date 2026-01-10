Calciomercato Cagliari: è lui l’obiettivo numero uno per gennaio! Occhio alla concorrenza di altri due club, novità importanti

Calciomercato Cagliari: ecco l’obiettivo numero uno per gennaio! Ma c’è la concorrenza di altri due club, tutti gli aggiornamenti

L’infermeria piena fa scattare l’allarme rosso e il Cagliari corre ai ripari. La dirigenza sarda è attivamente impegnata sul mercato per puntellare una linea mediana ridotta all’osso dagli infortuni che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. La priorità è trovare un giocatore pronto, fisico e capace di garantire qualità immediata: l’identikit porta dritto a Tino Anjorin. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club rossoblù ha avviato i primi contatti esplorativi con il Torino per il centrocampista anglo-nigeriano, individuato come il rinforzo ideale per ridare ossigeno al reparto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il profilo: forza fisica e scuola Chelsea

Classe 2001, Anjorin è un centrocampista moderno, un “box-to-box” che abbina una struttura fisica imponente a una buona tecnica di base, affinata nel prestigioso settore giovanile del Chelsea, dove è cresciuto calcisticamente. Arrivato al Torino la scorsa estate (prelevato dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto), il giocatore non è riuscito a imporsi come titolare nelle gerarchie di Baroni. Con un minutaggio ridotto e la voglia di esplodere definitivamente, Anjorin vede di buon occhio un trasferimento che gli garantisca continuità e un ruolo centrale.

Bagarre di mercato: spuntano Atalanta e Udinese

La strada per portare Anjorin in Sardegna, però, non è priva di ostacoli. Il talento e la fisicità del giocatore non sono passati inosservati ad altri club di Serie A. Sulle tracce del granata c’è anche l’Atalanta: la Dea, sempre attenta ai profili atletici e intensi, ha effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Più defilata, ma vigile, c’è l’Udinese, società storicamente maestra nel valorizzare giocatori con queste caratteristiche fisiche.

La strategia del Cagliari

Nonostante la concorrenza, il Cagliari sta provando ad anticipare i tempi. La dirigenza lavora per strutturare un’offerta che soddisfi le richieste del Torino e convinca il ragazzo a sposare la causa dei sardi. I prossimi giorni saranno decisivi: Anjorin è pronto a fare le valigie, resta solo da capire quale maglia indosserà per il girone di ritorno.

QUOTE GENOA CAGLIARI – Dopo il pareggio in trasferta contro la Cremonese, gli uomini di Pisacane sono chiamati ai tre punti in questo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 6.00 su Lottomatica e Goldbet grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.08 su Snai.