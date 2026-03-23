Calciomercato Cagliari, Giulini svela: «Palestra farà parlare di sé per i prossimi 10/15 anni. Sul futuro di Caprile posso dire questa cosa»

Calciomercato Cagliari, Tommaso Giulini – presidente – ha rilasciato queste dichiarazioni su Caprile e Palestra. Ecco cosa ha detto

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a margine della assemblea odierna dei due talenti che stanno brillando in rossoblù: Elia Caprile e Marco Palestra. Le sue dichiarazioni.

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PALESTRA E IL FUTURO – «Noi l’abbiamo schierato molto spesso in una posizione molto avanzata, mi stai facendo una domanda complicata. Vorrei vederlo da terzino destro, le richieste possono essere diverse in un top club. Vorrei capire meglio le qualità del ragazzo nei tre ruoli che può ricoprire: quinto, quarto o addirittura da terzo d’attacco. Sono curioso di capire quale dei tre ruoli farà all’Atalanta o nella squadra che eventualmente lo comprerà. Sarà interessante da seguire, è un ragazzo che farà parlare di sé per i prossimi 10-15 anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere i Barella e i Vicario, oggi Caprile. Anche Palestra ha la testa per giocare tante partite in Champions e in Nazionale».

CAPRILE ACCOSTATO A INTER E JUVENTUS – «Non lo so, è tutto prematuro. Sono arrivati degli osservatori italiani e stranieri, ma non ci sono trattative in corso».

L’INTERVISTA COMPLETA A GIULINI