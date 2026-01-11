Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino di mezza Europa: l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un big

Calciomercato Cagliari, Caprile osservato speciale: dall’Inghilterra al Portogallo, svelato un retroscena inatteso

Il futuro di Elia Caprile si candida a diventare uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato. Il portiere del Cagliari è infatti seguito con grande attenzione da diversi club italiani e stranieri, un interesse confermato dal suo agente Omar Rahman, che ai microfoni di Rai Sport ha svelato un retroscena risalente ai tempi del Bari.

«Fa piacere sapere che Elia è monitorato da grandi club. Non è una novità», ha spiegato Rahman, sottolineando come il classe 2001 sia ormai abituato a essere accostato a società di primissimo livello. L’agente ha evidenziato anche la gestione attenta e professionale che ha accompagnato ogni passo della carriera del portiere, nonostante la giovane età.

Tra i dettagli più curiosi emersi dall’intervista c’è l’interesse del Benfica, che aveva provato a portarlo in Portogallo già durante la sua esperienza al Bari. «Il Benfica lo voleva già ai tempi del Bari, ma la risposta fu negativa», ha rivelato Rahman, confermando quanto Caprile fosse già allora considerato un profilo di prospettiva internazionale.

Oggi, oltre al club lusitano, sul portiere ci sono diverse società di Serie A e Premier League: Inter e West Ham risultano tra le più attente, secondo le ultime indiscrezioni. Reduce da una stagione convincente a Cagliari, Caprile sembra pronto per un salto di qualità, e la corsa al suo cartellino si preannuncia particolarmente combattuta.

