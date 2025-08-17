Calciomercato Cagliari, due big rischiano di essere ceduti? La situazione rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: Zortea e Piccoli nel mirino, ma Giulini fissa il prezzo

Il Calciomercato Cagliari non è solo una questione di nuovi arrivi. Se da una parte il club sardo sta costruendo una rosa ambiziosa per affrontare la nuova stagione, dall’altra deve anche fare i conti con l’interesse crescente di altri club per alcuni dei suoi protagonisti dell’ultima annata. Tra i nomi più chiacchierati in uscita spiccano quelli di Nadir Zortea e Roberto Piccoli, due pedine fondamentali nella passata stagione e ora al centro delle attenzioni di diversi club di Serie A.

In particolare, è la Fiorentina a monitorare con maggiore attenzione la situazione dei due giocatori rossoblù. Zortea, esterno di centrocampo capace di abbinare corsa e qualità, è valutato dal Cagliari circa 10 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dal club viola. Discorso ancor più complesso per Roberto Piccoli, attaccante che ha saputo imporsi nella scorsa stagione con prestazioni convincenti e un buon bottino di gol: per lui la richiesta si aggira attorno ai 20-22 milioni di euro.

La posizione del Cagliari è chiara: il club non ha intenzione di svendere i propri gioielli. Il presidente Tommaso Giulini, forte del progetto tecnico impostato per riportare il Cagliari in posizioni più ambiziose della classifica, vuole trattenere i pezzi pregiati o, eventualmente, cederli solo davanti a offerte davvero irrinunciabili. Al momento, però, la Fiorentina non sembra intenzionata a soddisfare le richieste economiche dei rossoblù e potrebbe decidere di virare su altri profili.

Il Calciomercato del Cagliari si trova quindi in una fase delicata: da un lato l’entusiasmo per gli acquisti già messi a segno e per i nomi in entrata che continuano a circolare; dall’altro, la necessità di gestire con intelligenza l’interesse esterno verso i propri talenti, evitando di indebolire la rosa a pochi giorni dall’inizio del campionato.

In ogni caso, l’impressione è che il Calciomercato Cagliari non abbia ancora scritto la sua ultima parola. Molto dipenderà dalle mosse delle big italiane, e dalla volontà dei giocatori stessi, ma una cosa è certa: il club isolano non farà sconti a nessuno.