Calciomercato, Chelsea si avvicina a Xavi Simons: trattative avanzate con il Lipsia! I dettagli

Calciomercato, il Chelsea si avvicina a Xavi Simons: trattative avanzate con il Lipsia! Tutti gli aggiornamenti

Il Chelsea accelera per portare a Londra Xavi Simons, centrocampista offensivo olandese nato nel 2003, attualmente in forza al Red Bull Lipsia. Secondo fonti vicine all’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Blues stanno portando avanti negoziati avanzati con il club tedesco per assicurarsi le prestazioni del giovane talento, reduce da una stagione esaltante in Bundesliga.

Simons, cresciuto nel vivaio del Barcellona e passato successivamente al Paris Saint-Germain, è noto per la sua straordinaria versatilità, il controllo palla sopra la media e una visione di gioco da veterano. Nell’ultima stagione al Lipsia ha mostrato grande maturità tattica e personalità, contribuendo con assist e gol in momenti chiave. Il Chelsea, sotto la guida del tecnico Enzo Maresca, punta su di lui per rafforzare la trequarti e dare nuova linfa alla manovra offensiva. Maresca, ex giocatore della Juve e allenatore del Leicester City , è noto per la sua filosofia di gioco propositiva e la valorizzazione dei giovani talenti.

Situazione delle trattative

I colloqui tra le due società stanno procedendo in modo positivo, anche se rimangono ancora alcuni dettagli da limare prima di poter arrivare alla chiusura ufficiale dell’accordo. Anche dal punto di vista dell’intesa personale tra il calciatore e il Chelsea, le discussioni sono in fase avanzata. Simons sarebbe intrigato dal progetto tecnico offerto dal club inglese, che vede in lui un potenziale protagonista per il futuro immediato.

L’arrivo di Simons potrebbe rappresentare una svolta strategica per i Blues, intenzionati a tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo puntando su giovani di qualità. Con l’innesto del centrocampista olandese, la Premier League si prepara ad accogliere uno dei profili più promettenti del panorama calcistico internazionale.