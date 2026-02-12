Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato, colpo pesantissimo del Feyenoord: ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling, tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato inizialmente da Ben Jacobs e successivamente confermato da Fabrizio Romano, Raheem Sterling ha scelto la sua prossima destinazione. Dopo giorni di indiscrezioni che lo accostavano al Napoli, l’ex attaccante del Chelsea ha smentito ogni possibilità di approdo in Serie A, orientandosi invece verso un’altra soluzione.

La trattativa con il Feyenoord si è infatti chiusa positivamente, aprendo la strada al trasferimento dell’inglese nei Paesi Bassi. Restano ancora da definire la durata del contratto e i dettagli della formula, elementi che verranno resi noti nelle prossime ore.

PAROLE – “Come free agent, ho avuto, per la prima volta da molto tempo, l’opportunità di controllare il prossimo passo della mia carriera. Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori per comprendere meglio il ruolo che avevano immaginato per me e assicurarmi di poter apportare un valore aggiunto concreto in questo nuovo capitolo. Dopo aver parlato approfonditamente con l’amministratore delegato Dennis te Kloese e Robin, sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto in cui posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all’estero è una sfida completamente nuova per me, e sono pronto ad accoglierla. Onestamente, non vedo l’ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis, un ringraziamento per la pazienza e la professionalità dimostrate durante questo percorso.”

L’allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, ha dichiarato: “Naturalmente è un’impresa fantastica essere riusciti a convincere un giocatore del calibro di Raheem a firmare con noi. Il suo curriculum calcistico parla da solo: è un giocatore le cui qualità possono senza dubbio cambiare l’esito di una partita, e sono convinto che si rivelerà un’aggiunta preziosa alla squadra mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi nella seconda metà di questa stagione”.