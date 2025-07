Calciomercato, colpo Vlahović per un club di Serie B! I dettagli dell’operazione: affare in chiusura! Le ultimissime

Calciomercato, colpo Vlahović per lo Spezia! I dettagli dell’operazione: affare del club di Serie C è in chiusura! Le ultimissime

Lo Spezia Calcio si prepara a vivere una nuova stagione con l’obiettivo dichiarato di centrare la promozione in Serie A. Dopo due stagioni di transizione nella cadetteria, il club ligure guidato da Luca D’Angelo, tecnico esperto e pragmatico con una lunga esperienza nella categoria, è pronto a rilanciare le proprie ambizioni. Nella stagione 2024/25, la squadra ha sfiorato l’impresa fermandosi ad un passo dal traguardo: la sconfitta per 3-2 nella finale playoff contro la Cremonese ha interrotto i sogni di gloria, nonostante una prestazione combattiva.

Con il campionato 2025/26 alle porte, l’attenzione si sposta ora sul calciomercato estivo, un terreno su cui lo Spezia sta operando con decisione per migliorare la rosa, in particolare nel reparto offensivo. La società ha messo gli occhi su Vanja Vlahović, attaccante serbo classe 2004 di proprietà dell’Atalanta U23. Alto, potente e dotato di grande senso della posizione, Vlahović è una punta centrale capace di abbinare fisicità, tecnica e fiuto del gol. Nell’ultima stagione in Serie C, ha messo a segno 19 reti in 30 presenze, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama calcistico italiano ed europeo.

L’operazione per il trasferimento dell’attaccante è alle battute finali e potrebbe rappresentare una pedina chiave nello scacchiere tattico di D’Angelo, che punta su un gioco concreto ma propositivo. Vlahović porterebbe freschezza e imprevedibilità, caratteristiche che potrebbero risultare decisive in una Serie B sempre più competitiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Lo Spezia, nel frattempo, valuta altre soluzioni per completare il reparto avanzato e offrire al mister una gamma più ampia di alternative. Tra i nomi seguiti spuntano anche profili internazionali, a conferma di una strategia ambiziosa e mirata. Il countdown per l’inizio della stagione è cominciato. E a La Spezia, la parola d’ordine è: rilancio.