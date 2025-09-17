Calciomercato Como: supernova Nico Paz, le tre clausole che lo legano al Real Madrid. Il futuro del talento argentino sembra segnato

Ogni prodezza di Nico Paz con la maglia del Como, come lo spettacolare gol da fuori area contro il Genoa, è un capolavoro a due facce. Da un lato c’è la gioia dei tifosi lariani, che si godono uno dei talenti più puri della Serie A. Dall’altro, c’è la fredda realtà di un futuro già scritto, orchestrato nei minimi dettagli dal Real Madrid attraverso un contratto blindato da tre clausole strategiche che legano indissolubilmente il giocatore al club spagnolo.

Il cuore di questo accordo è la clausola di “recompra”. Si tratta del diritto di riacquisto a prezzo fisso che il Real può esercitare in finestre di mercato prestabilite. Scaduta l’opzione per il 2025, i Blancos conservano la possibilità di riportare Paz a Madrid per soli 10 milioni di euro nell’estate del 2026 e per 11 milioni nel 2027. Questa è la chiave principale che permette al Real di controllare la situazione: mentre il valore di mercato del giocatore vola verso cifre stimate intorno ai 70 milioni, loro possono riprenderlo a una frazione del costo, rendendo di fatto il Como un prestigioso centro di formazione esterno.

A rafforzare questa posizione dominante c’è la seconda clausola: una percentuale del 50% sulla futura rivendita a un club terzo. Questo significa che, qualora il Como ricevesse un’offerta da un’altra squadra, metà dell’incasso spetterebbe di diritto al Real Madrid. Tale condizione ha un doppio effetto: garantisce a Madrid un enorme profitto anche senza riacquistare il giocatore e, al contempo, riduce drasticamente l’incentivo per il Como a cercare un acquirente, dato che il proprio guadagno sarebbe dimezzato.

Infine, l’architettura contrattuale è completata da un diritto di pareggiare qualsiasi offerta. Se un club presentasse un’offerta ufficiale al Como e questa venisse accettata, il Real Madrid avrebbe l’ultima parola, potendo semplicemente eguagliare la cifra per assicurarsi il giocatore. È la rete di sicurezza definitiva, che impedisce a qualsiasi rivale di soffiare il talento argentino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Insieme, queste tre clausole trasformano il percorso di Nico Paz in una strategia a “rischio zero” per il Real Madrid, che osserva da lontano la crescita di un suo patrimonio. Per il Como, la presenza di Paz è fonte di visibilità e risultati sportivi, ma con la consapevolezza che ogni sua magia non fa che avvicinare il giorno del suo programmato ritorno a “casa”.