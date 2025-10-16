Calciomercato Como, tutti pazzi per Nico Paz! Ora i lombardi pretendono una tripla cifra - Calcio News 24

Calciomercato Como: il caso Nico Paz tra sogni, clausole e valutazioni da top player

Nel panorama del calciomercato Como, il nome di Nico Paz continua a far discutere. Il fantasista argentino classe 2004, protagonista di un avvio di stagione sorprendente con 3 gol e 3 assist nelle prime sei giornate di campionato, è passato in pochissimo tempo da promessa del calcio italiano a obiettivo quasi irraggiungibile per qualsiasi club della Serie A, inclusa l’Inter.

Il talento del Como ha attirato l’attenzione non solo delle big italiane, ma anche dei top club europei. Tuttavia, la situazione contrattuale del giocatore è estremamente complessa. Come riportato da Tuttosport, il Real Madrid mantiene ancora un controllo strategico sul futuro di Nico Paz: i blancos vantano il 50% sulla futura rivendita e una clausola di recompra fissata a 9 milioni nel 2026 e 10 nel 2027. Nonostante questo, la presenza di numerosi talenti offensivi a Madrid potrebbe spingere il club spagnolo a monetizzare, aprendo a un’eventuale cessione definitiva.

Il problema? La valutazione. Dopo il rifiuto a un’offerta da 60 milioni più 10 di bonus del Tottenham durante l’ultima estate, il Como ha alzato il prezzo del suo gioiello a una cifra monstre: 100 milioni di euro. Una valutazione che, per ora, taglia fuori di fatto tutte le squadre italiane, anche le più ambiziose.

Nel calciomercato Como, quindi, Nico Paz è diventato più di un simbolo: è il caso che dimostra quanto la società lariana stia crescendo rapidamente e possa permettersi di trattenere talenti internazionali. L’Inter, che aveva provato a inserirsi sfruttando i buoni rapporti tra Javier Zanetti e il padre del giocatore, Pablo Paz, ex compagno di stanza del vicepresidente nerazzurro ai tempi della nazionale argentina, ha dovuto abbandonare la corsa. Anche la Juventus si era interessata, ma senza margini concreti.

Il futuro di Nico Paz resta avvolto dall’incertezza. Da un lato c’è la strategia del Real Madrid, che dovrà decidere se riprenderselo o incassare. Dall’altro, c’è la volontà del giocatore, che sembra intenzionato a portare il Como in Europa e guadagnarsi un posto al Mondiale 2026.

Nel frattempo, nel calciomercato Como, il nome di Paz continua a brillare, anche se ormai in un firmamento dove pochi possono davvero permettersi di arrivare a lui.

